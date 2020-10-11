Самбурская сравнила пожарных и следователей «принцами верхом на козе»

Актриса Настасья Самбурская вновь взбудоражила общественность резким заявлениям о мужчинах со средними доходами. По ее мнению, если мужчина зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, он ничего не добился в жизни и не заслуживает достойной невесты с головой на плечах. Поэтому отвечая на предложение подписчика выйти замуж за пожарного или следователя, девушка не сдержалась и показала статистику зарплат госслужащих в разных регионах — от 25 тысяч рублей.

«У меня коммуналка 25 тысяч, парковка 20 и съемная квартира на время ремонта. Мы как жить-то будем? Или хочешь, чтобы я тебя обеспечивала? Давайте не будем наивными. Мужчина с зарплатой в полтинник в месяц возьмет в жены девушку, зарабатывающую полтинник в день», — высказалась Настасья, уверенная, что такой мужчина похож скорее на альфонса, но не на добытчика.

Instagram @samburskaya

На вопрос о том, что когда любишь, готов отдать все Самбурская ответила еще жестче.

«Я полжизни корячилась, горбатилась, образование получала, работала. А сейчас приедет такой принц-романтик, сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом. И я ему такая, люблю тебя, чувствую, что пришло! Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе! Вот тебе диван, ложись», — написала актриса.

Сама звезда сериалов уже была замужем — короткий брак с белорусским актером Кириллом Дыцевичем сформировал категоричную позицию артистки в подобных вопросах. Но подписчики ожидали более романтического настроя и осудили Настасью за ее финансовые принципы. Многие намекали на то, что в настоящие чувства Самбурская не верит, только в деньги. Другие пытались защитить госслужащих, на что девушка лишь отметила, что надо было выбирать профессию, которая приносит приемлемый доход.

На данный момент актриса не замужем, но не так давно она показала в социальных сетях своего возлюбленного. О его зарплате не упоминала.