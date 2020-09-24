Настасья Самбурская рассказала о «проклятии» своей квартиры

Актриса Настасья Самбурская известна не только по роли в популярном сериале «Универ», но и своим дерзким образом независимой девушки с характером. В интервью Teleprogramma.pro артистка рассказала, чему мешает такой имидж, о чем она мечтает, и почему она не прочь раздеваться для глянцевых журналов.

По словам Самбурской, некоторое время назад она решила обзавестись своим агентом. Найти его неожиданно оказалось нелегко — за актрисой настолько закрепился образ скандальной барышни, что все потенциальные менеджеры отказывались от работы с ней. Это удивило звезду, хоть она и признается — это не первый раз, когда слухи о ней оказываются живучими. Похожая история случилась и после ее ухода из сериала «Универ», когда Самбурской неожиданно приписали ссору с коллегой.

«Из „Универа“ я ушла сама. А с Аней Хилькевич один из интернет-порталов попросил нас разыграть „приколюшку“ — драку и скандал. Мы были молодые, неопытные, поэтому согласились. Казалось, что это весело. Но начали выходить статьи о нашей вражде на съемочной площадке, из-за чего нас якобы разводят по разным гримеркам… При этом у меня с Аней прекрасные отношения…» — рассказала Самбурская.

Сейчас Настасья работает в новом проекте: телешоу, где участники убеждают жюри дать им деньги на исполнение мечты. Истории, по словам актрисы, бывают разные, и порой трудно сделать выбор. Ее собственная мечта остается довольно простой — придать своей квартире уютный вид. Пока дело с трудом движется: Самбурская даже утверждает, что ее жилище «прокляли».

«Моя мечта — обустроить свое жилье, в котором мне будет комфортно и уютно. К сожалению, мне приходится жить на съемных квартирах, и в них никогда не бывает так хорошо, как хотелось бы. Да, у меня есть своя собственная квартира, но она как будто проклятая: уже около трех лет не могу завершить ремонт», — посетовала артистка.

Не так давно Настасья снялась для одного глянцевого журнала, притом в весьма откровенном виде. Сейчас актриса не против повторить этот опыт, однако хочет поторопиться — пока фигура позволяет.

«Когда я снималась, я весила ровно на пять килограммов больше, чем сейчас. Наверное, я еще раз повторю этот опыт, пока у меня все не обвисло. Раз в два года делать такую фотосессию — думаю, это неплохо. К тому же я не показываю больше, чем готова показать», — заметила Самбурская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настасья Самбурская ответила на предложение хирурга уменьшить кривизну ног.