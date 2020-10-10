Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября

Общий фон недели можно описать как исключительно высококонфликтный. У многих может возникать желание во что бы то ни стало доказать свою правоту, невзирая на мнения окружающих и последствия. Неожиданные решения и перемены планов также не будут способствовать общему согласию и достижению компромисса.

На предстоящей неделе возможна особая потребность в флирте, знакомствах, заигрываниях. В целом это будет благоприятно, так как снизит общий накал ситуации.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов ожидается очередной период повышения конфликтности. Отстаивание своего «я» и споры не приведут к желаемым результатам. Напротив, они могут создать недоразумения, огорчения и размолвки. Также возможен некоторый упадок сил. Неделя в целом неблагоприятная.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоящая неделя принесет благоприятные энергии в сфере любви и личных отношений. Неделя обещает хорошее настроение, а также финансовые успехи. Однако период не благоприятен для умственной работы, требующей точности и аккуратности. Возможны ошибки и недочеты.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит неблагоприятный период в личной жизни. Неудовлетворенность и эмоциональная неустойчивость могут приводить к сложным ситуациям в отношениях. Может усилиться непостоянство, поиск чего-то лучшего. Неделя хороша для самовыражения и приложения усилий в деловой сфере. Лучше всего будет сделать акцент именно на этом.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит благоприятная неделя. Лучше всего она подойдет для улучшения и углубления ваших личных отношений. Хорошо будет обсудить те вопросы, которые назрели и требуют решения. Ваша речь будет точной и выразительной, вы легко придете к согласию с окружающими.

Лев — гороскоп на неделю

Львам на предстоящей неделе хорошо будет максимально проявиться. В вас будут присутствовать особая яркость и выразительность, а ваши напористость и энергичность помогут вам преодолеть все препятствия. Однако период не благоприятен для точной умственной работы и подписания документов.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя подарит идеальный период для любовной сферы и налаживания личной жизни. Вас ждет особый прилив нежности и любви, а также вам легко будет объясняться и разговаривать с окружающими, передавать свои мысли и чувства. Общий фон оптимизма и веры в себя будет продолжать поддерживать вас во всех сферах жизни.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит непростая неделя. С одной стороны для вас продолжается период особой осознанности и глубины. С другой стороны на вас продолжает воздействовать энергия противостояния и ссор. Вам непросто и некомфортно находиться в центре конфликтов или отстаивать свои интересы. Поэтому неделя может стать для вас настоящим испытанием.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя очень благоприятная. Она способствует в первую очередь умственной работе, размышлениям, глубоким осознаниям. Неделя также очень хороша для сферы личных отношений, завязывания или развития любовных романов, улучшения отношений с окружающими. Также благоприятно творчество.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам неделя поможет в активном распостранении своего влияния на окружающих. Энергии лидерства и напористость будут помогать вам в этом. Однако для сферы личных отношений неделя неудачная. Возможны конфликты, недопонимания, эмоциональные качели в отношениях.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя скорее позитивная. Особенно она благоприятствует сфере личных отношений, а также умственной работе и переговорам. Порой вы можете чувствовать перепады энергии либо неуверенность в себе, но позитивных влияний все же больше.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев это будет неделя со смешанным влиянием планет. Она хороша для выражения себя, активных творческих проявлений. Но не благоприятна для умственной работы и эффективных переговоров с окружающими. Лучше всего будет воплощать и реализовывать то, что вы уже обдумали ранее.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб неделя озадачит поиском эмоционального равновесия и счастья в любви, которые, увы, окажутся недостижимыми. Неделя неблагоприятна для ваших личных отношений. Однако она очень хороша для умственной работы, построения планов, деловых переговоров.

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