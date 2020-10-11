«Для расширения географии»: музыкальный критик о выдвижении Агутина на «Грэмми»

Альбом российского музыканта Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист американской музыкальной премии «Грэмми» в пяти номинациях. Пока коллеги по цеху поздравляют певца, музыкальный критик Сергей Соседов заговорил о «серых кардиналах» внутри премии и честности награждения музыкантов.

«Прекрасно, что эту работу увидели, но это пока только лонг-лист, а нужен шорт-лист, который будет в декабре… Хотелось бы, чтобы вошел, но я не верю, что там все проходит честно», — отметил Соседов.

Критик порассуждал, что награды обычно получают музыканты близкие к организаторам. Связал это с психологией людей, которая «везде одинаковая».

«Кто ближе к этой кормушке, тот и получает. В этом смысле Агутин, конечно, никак не относится к этим кланам, и скорее всего его альбом для расширения географии выбрали. Ну и альбом достойный, что тут говорить», — заявил Сергей Соседов.

Между тем критик отметил, что Леонид Агутин — прекрасный музыкант и исполнитель, он проделал колоссальную работу, достойную этой номинации. Латинские ритмы, которые прослеживаются в композициях, очень близки Агутину от природы, он хорошо чувствует ритмику этой музыки, подчеркнул Соседов.

Альбом La Vida Cosmopolita Леонид Агутин выпустил в марте этого года. В него вошли 11 композиций — плоды совместного творчества российского музыканта с коллегами из Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, США, Кубы, Пуэрто-Рико и Никарагуа.

В лонг-листе номинантов на «Грэмми» альбом фигурирует в списках как «Лучший альбом года», «Лучший латинский поп-альбом», «Лучший дуэт», «Лучшая аранжировка», а также в номинации «Лучшее музыкальное видео» представлен клип Funky Cha.

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