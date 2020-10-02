«Шоу-бизнес бывает разный»: Лоза оценил признание Агутина о сексе втроем

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 675

Музыкант призвал не судить по одному артисту обо всей отечественной эстраде.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Музыкант Юрий Лоза, известный тем, что у него есть мнение по любому поводу, не впечатлился признанием Леонида Агутина о том, что у него был секс втроем. Музыкант заявил 5-tv.ru, что не стоит судить о распущенности творческой богемы по одному Агутину.

«Это его личное дело, его личное заявление, его личный опыт и так далее. Причем мы-то здесь все? В шоу-бизнесе есть однолюбы, в шоу-бизнесе есть развратники, как везде. Это наша жизнь. Есть пьяницы, есть трезвенники, есть атеисты, есть верующие. Это шоу-бизнес, он разный», — заявил Лоза.

На откровение об интиме Леонида Агутина ранее вывел Максим Галкин. В своем YouTube-шоу он провел с артистом «Армейское интервью», в ходе которого на вопросы можно было отвечать только по форме: «Так точно» или «Никак нет». Певец признался, что у него был секс втроем. На уточнение, понравилось ли, он замялся и выдал: «Думаю, так точно…». Знает ли об этом опыте супруга певца Анжелика Варум, и кто был среди участников любовной сцены, так и осталось загадкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева назвала возраст, в котором мужчины изменяют женам.

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