Вассерман прокомментировал успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

После успешного запуска Россией ракеты «Циркон» США, тратящие ежегодно на содержание своих авианосных ударных групп десятки миллиардов долларов, могут забыть о приближении к зонам наших интересов, считает известный телеведущий, эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман.

«7 октября ракета „Циркон“, запущенная в Белом море с фрегата „Адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков“, поразила мишень в Баренцевом море. Расстояние полета — около тысячи километров. Средняя скорость — около шести Махов, то есть вшестеро больше скорости звука, а на большей части пути — более восьми Махов», — заявил Вассерман.

Телеведущий отметил, что обычно артиллерийские снаряды летают со скоростью два-три Маха, и по этому параметру «Циркон» уникален.

«Шесть-восемь Махов, да еще и с возможностью маневрирования, гарантированно достаточны для прорыва любых систем защиты», - сказал Вассерман.

Кроме того, дальность в тысячу километров, по его словам, находится далеко за пределами досягаемости средств обороны авианосных ударных групп.

Анатолий Вассерман отметил также, что еще не все новейшее российское оружие, о котором рассказал во время послания Федеральному собранию Владимир Путин в 2018 году, прошли государственные испытания.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, гиперзвуковая ракета «Циркон» была запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море 7 октября. Она успешно поразила мишень на расстоянии 450 километров, максимальная высота полета составила 28 километров. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил об успешных испытаниях «Циркона» Владимиру Путину, который назвал их «большим событием» в жизни всей страны.