Смотри, что потерял: любовница Тарзана опубликовала обнаженное фото

«Дурная слава — тоже слава», кажется, именно такого девиза придерживается любовница Тарзана — Анастасия Шульженко. Девушка уже снискала популярность на скандале с изменами Сергея Глушко жене Наташе Королевой, но и сейчас она не позволяет СМИ забыть о собственной персоне.

Шульженко закрыла от посторонних глаз свой аккаунт в Instagram, а самых преданных «одарила» своим голым фото. На черно-белом снимке девушка лежит на подушке со слегка накинутой простыней, едва прикрывающей пикантные места.

«Уже лучше пусть она будет здесь. Ах, да, для моралистов ответ — нет, не стыдно», — подписала публикацию Шульженко.

Instagram @anastasiya.shulzhenko

Фолловеры, которым не оставили места для полета фантазии, принялись ругать девушку за излишнюю откровенность.

«Фоткал Тарзан?»

«А кто сомневается, что тебе может быть стыдно? Все в норме»

«Почти разрушила брак, и как еще смеет такие фотки показывать?!»— негодовали фолловеры.

О самом Тарзане любовница тоже не забывает. Его решение вернуться к жене, и обвинить ее во лжи Анастасия восприняла болезненно и принялась «мстить». Уже подала на Глушко заявление в полицию о побоях. Травмы стриптизер якобы нанес Шульженко в гримерке после своего выступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наташа Королева переживает скандал вокруг измены мужа.