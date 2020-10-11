Видео задержания предполагаемого организатора ОПГ, похищавшей лекарства от рака

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео задержания предполагаемого организатора ОПГ, занимавшейся хищением и продажей лекарственных препаратов от рака в онкологических клиниках Санкт-Петербурга. Оперативники взяли 51-летнего Сергея Войтовича около его автомобиля в момент передачи очередной партии «товара».

На кадрах лежащий на земле мужчина неохотно отвечает на вопросы правоохранителей, зачем он приехал в это место и что передал ему только что другой мужчина, но признается, что это «обычные лекарства».

Как пишет 78.ru, дорогие препараты поставлялись в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области по национальной программе «Здравоохранение». Во время обыска в квартире Войтович рассказал, что похищенные лекарства сбывались на Украине.

Ранее пресс-секретарь Росздравнадзора Ольга Малева рассказала 5-tv.ru, что препараты для лечения онкологических заболеваний персонал нескольких больниц похищал на протяжении пяти лет и через посредников продавал скупщикам. При этом нуждающимся в лечении пациентам вводились либо уменьшенные дозы лекарства, либо не вводились вообще. Подозреваемыми по делу проходят более 20 человек.