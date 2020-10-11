«Особый цинизм»: В Росздравнадзоре раскрыли детали хищения лекарств для онкобольных в Петербурге

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Светлана Александрова
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Следователи подозревают в причастности к мошеннической схеме более 20 человек.

Фото, видео: depositphotos; 5-tv.ru

Особым цинизмом назвали в Росздравнадзоре действия персонала нескольких петербургских больниц, на протяжении долгого времени похищавших важные и дорогостоящие лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний.

Как подтвердила в интервью 5-tv.ru пресс-секретарь ведомства Ольга Малева, преступники на протяжении нескольких лет незаконно выносили лекарства с территории больниц, а затем через посредников продавали скупщикам. На данный момент правоохранительными органами установлена причастность к совершению преступления более 20 человек, деятельность которых носила систематический и организованный характер. Стоимость похищаемых только за один раз препаратов исчислялась сотнями тысяч рублей.

«Особый цинизм данных действий заключался в том, что указанные медицинские препараты были жизненно необходимы онкологическим больным, однако вводились им либо частично, либо не вводились вовсе, в результате чего жизнь и здоровье пациентов подвергались опасности», — подчеркнула Ольга Малева.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, следователи МВД РФ и оперативники ФСБ провели в Санкт-Петербурге серию обысков в рамках уголовного дела по факту многомиллионного хищения медицинских препаратов. Как отметили в пресс-службе МВД, сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей. 5-tv.ru публиковал также видео допроса одного из фигурантов дела — 51-летнего Сергея Войтовича, на котором он рассказывает, что похищенные лекарства отправлялись на Украину.

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