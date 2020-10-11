Матч Россия — Турция завершился со счетом 1:1

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Карина Бернтгольц
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Игра состоялась на «ВТБ Арене» в Москве.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; Instagram @yanochkasol, @nikitaganzha, @aleksandr_natyrov

Сборные России и Турции встретились в матче третьего тура Лиги наций. Игра, состоявшаяся в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:1.

Уже с первых минут матча сборная РФ начала активно атаковать соперников. Счет открыл полузащитник команды Антон Миранчук. На 28-й минуте спортсмен нанес точный удар по воротам Мерта Гюнока после передачи Романа Зобнина. В течение всего первого тайма российской сборной удавалось сохранить преимущество.

Однако во втором тайме футболисты сборной Турции перехватили инициативу. Нападающий команды Кенан Караман сравнял счет.

Сейчас с семью очками сборная России лидирует в своей группе, сборная Турции с двумя очками занимает третье место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 8 октября столице завершился товарищеский матч между сборной России и Швеции. Победителем из состязания вышла скандинавская команда, а игра завершилась со счетом 1:2. Матч проходил на стадионе ЦСКА ВЭБ Арена.

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