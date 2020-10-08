Сборная Россия проиграла Швеции со счетом: 1:2

В столице завершился товарищеский матч между сборной России и Швеции. Победителем из состязания вышла скандинавская команда, а игра завершилась со счетом 1:2. Матч проходил на стадионе ЦСКА ВЭБ Арена.

По итогам первого тайма Россия оказалась во всем лучше, не считая счета. В ворота отечественной сборной мяч был забит на 21-й минуте нападающим Александером Исаком. Голевую передачу сделал Ларссон. Что касается статистики, то игроки российской команды семь раз попытались забить шведам, а те в ответ нанесли два удара, из которых один увенчался успехом.

Владение мячом у России 60%, а количество пасов — 281. Их точность составляет 79%. Швеция уступает — количество 195, а точность — 69%. Больше у россиян и фолов — семь против трех. Желтых и красных карточек в первом тайме не было. Также у России было четыре офсайда и столько же угловых. У шведов ни одного.

Во втором тайме наша сборная вновь пропустила удар по воротам. На этот раз от Маттиаса Юханссона на 72-й минуте. Глобально статистика матча практически не изменилась. Россия все также опережает по всем пунктам Швецию, включая получение фолов.

Стокгольм смог нарастить на 2% владение мячом, теперь соотношение 58% против 42%. Ударов по воротам у Москвы десять против шести, но, к сожалению, на том моменте ни один из них не удалось реализовать. У шведской сборной восемь фолов, в то время как у нашей — в два раза больше — 16. Желтая карточка досталась полузащитнику Далеру Кузяеву из «Зенита», со стороны Швеции ее получил Кристоффер Оллсон.

После окончания двух таймов игроки получили дополнительное время. Российский нападающий Александр Соболев сумел грамотно его использовать и забил шведам гол на 91-й минуте игры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сборная России обыграла Венгрию в новом сезоне Лиги наций УЕФА.