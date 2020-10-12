Видео: Пламя охватило историческое здание в центре Петербурга

Историческое здание загорелось в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает telegram-канал «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер». ожар произошел на улице Тюшина. Пламя охватило здание, которое ранее принадлежало швейной фабрике «Большевичка». Очевидцы в социальных сетях публикую кадры с места инцидента. На видео видны огромные клубы дыма, которые заволокли небо.

На месте ЧП работают экстренные службы. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Идет ликвидация возгорания.