Видео: Пламя охватило историческое здание в центре Петербурга
О пострадавших в результате пожара пока ничего не сообщается.
Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Историческое здание загорелось в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает telegram-канал «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер». ожар произошел на улице Тюшина. Пламя охватило здание, которое ранее принадлежало швейной фабрике «Большевичка». Очевидцы в социальных сетях публикую кадры с места инцидента. На видео видны огромные клубы дыма, которые заволокли небо.
На месте ЧП работают экстренные службы. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Идет ликвидация возгорания.
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