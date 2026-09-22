Карту болельщика введут на домашних кубковых матчах клубов РПЛ

Карта болельщика с 1 октября потребуется для посещения домашних матчей команд Российской премьер-лиги в рамках Фонбет — Кубка России по футболу. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Fan ID был необходим для прохода на игры РПЛ, финал Кубка России и матч за Суперкубок страны. Теперь перечень дополнен встречами на стадионах, принимающих матчи чемпионата России среди клубов премьер-лиги.

В Министерстве спорта РФ объяснили решение вопросами безопасности. Об этом сообщает ТАСС. По данным ведомства, в сезоне-2022/23 матчи РПЛ посетили более миллиона человек, а в сезоне-2025/26 — свыше 3,2 миллиона. Число нарушений правил поведения зрителей сократилось на 13,8% — до 438 случаев.

В нынешнем сезоне на играх чемпионата России не зафиксировали массовых нарушений общественного порядка, незаконного использования пиротехники и акций экстремистского характера.

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