«Какой шпагат!» — Навка показала изнурительные балетные занятия дочери

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Валентин Черников
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Ради будущего успеха шестилетняя наследница фигуристки преодолела боль на уроке хореографии.

Фото, видео: Instagram @tatiana_navka

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка открыла подписчикам в Instagram обратную сторону успеха, которого достигла сама, и в будущем обязательно достигнет ее дочь. Фигуристка выложила в сторис видео, снятое во время балетных занятий шестилетней Нади Песковой. Девочка исправно выполняет батманы и жете, а в конце садится на шпагат.

Это положение тела далось девочке с большим трудом. Ее мама запечатлела волнительный момент, когда педагог растягивает ноги ученице. Ребенок кричит от боли, плачет и просит прекратить, но опытный хореограф уговаривает малышку терпеть.

Instagram @tatiana_navka

«А вы как хотели? Без труда и слез не бывает результатов. Если бы я не прошла через все это, никогда не смогла бы на это смотреть», — прокомментировала Навка.

Наконец, терпение и труд сделали свое дело: Надя продемонстрировала то, что от нее добивались.

«Вот видишь, зато какой шпагат теперь! — сказала дочери обрадованная мама. — А где улыбка?»

И Надя в ответ мило улыбнулась, хотя ее глаза еще не просохли от слез. Татьяна не сомневается, что ее трудолюбивая наследница добьется всех высот, каких пожелает. Уже сегодня девочка показывает впечатляющие результаты как в спортивных тренировках на льду, так и в интеллектуальной деятельности. Помимо балета Надя занимается музыкой и изучает иностранные языки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Навка показала подросшую дочку в балетном костюме.

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