Локомотив сошел с рельсов в Амурской области
Инцидент привел к задержкам в движении пассажирских поездов на Дальневосточной железной дороге.
Фото: www.globallookpress.com / Zhouzhiyong
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Амурской области вечером 11 октября. Инцидент произошел на участке Тында — Штурм Дальневосточной железной дороги. В результате происшествия было задержано движение пассажирских поездов. В настоящий момент предпринимаются меры для нормализации трафика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.
«На перегоне Аносовская — Пурикан однопутного неэлектрифицированного участка Тында — Штурм Дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива грузового поезда. <…> Ожидается задержка в пути пассажирских поездов № 325 Нерюнгри — Хабаровск и № 688 Сковородино — Нерюнгри», — говорится в сообщении.
О пострадавших в результате случившегося ничего не сообщается.
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