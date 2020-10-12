Локомотив сошел с рельсов в Амурской области

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Карина Бернтгольц
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Инцидент привел к задержкам в движении пассажирских поездов на Дальневосточной железной дороге.

Локомотив сошел с рельсов в Амурской области

Фото: www.globallookpress.com / Zhouzhiyong

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Амурской области вечером 11 октября. Инцидент произошел на участке Тында — Штурм Дальневосточной железной дороги. В результате происшествия было задержано движение пассажирских поездов. В настоящий момент предпринимаются меры для нормализации трафика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

«На перегоне Аносовская — Пурикан однопутного неэлектрифицированного участка Тында — Штурм Дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива грузового поезда. <…> Ожидается задержка в пути пассажирских поездов № 325 Нерюнгри — Хабаровск и № 688 Сковородино — Нерюнгри», — говорится в сообщении.

О пострадавших в результате случившегося ничего не сообщается.

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