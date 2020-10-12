Польза или вред? Порядочным автомобилистам хотят обнулить нарушения ПДД

Эфирная новость 31

Предполагается, что поправки должны помочь увеличить собираемость штрафов. В то же время некоторые склонны считать, что дорожная амнистия лишь развяжет руки злостным нарушителям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Российских водителей ждет обнуление. Автомобилисты, которые вовремя оплачивают штрафы, смогут избежать ужесточения наказания за повторное нарушение. Нововведение сейчас обсуждают в Госдуме

Поправки должны помочь увеличить собираемость штрафов. В то же время многие эксперты отмечают, что дорожная амнистия лишь развяжет руки злостным нарушителям.

Все «за» и «против» выслушал корреспондент Андрей Захаров. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее эксперты подсчитали, что выгоднее: свое авто, такси или каршеринг. 

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:12
Кого нельзя выселить из квартиры за долги по ЖКУ — объяснение эксперта
7:05
«Я орал, как ребенок»: Максим Фадеев высказался о номинации Агутина на «Грэмми»
7:03
Тест: Помните ли вы фильмы с Роланом Быковым?
6:54
Польза или вред? Порядочным автомобилистам хотят обнулить нарушения ПДД
6:51
«Это был подарок»: звезду сериала «Глухарь» с детьми обокрали в ТЦ в Москве
6:40
Экс-инистра образования Архангельской области подозревают в педофилии — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок