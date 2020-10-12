Польза или вред? Порядочным автомобилистам хотят обнулить нарушения ПДД
Предполагается, что поправки должны помочь увеличить собираемость штрафов. В то же время некоторые склонны считать, что дорожная амнистия лишь развяжет руки злостным нарушителям.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Российских водителей ждет обнуление. Автомобилисты, которые вовремя оплачивают штрафы, смогут избежать ужесточения наказания за повторное нарушение. Нововведение сейчас обсуждают в Госдуме
Поправки должны помочь увеличить собираемость штрафов. В то же время многие эксперты отмечают, что дорожная амнистия лишь развяжет руки злостным нарушителям.
Все «за» и «против» выслушал корреспондент Андрей Захаров. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее эксперты подсчитали, что выгоднее: свое авто, такси или каршеринг.
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