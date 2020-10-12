Польза или вред? Порядочным автомобилистам хотят обнулить нарушения ПДД

Российских водителей ждет обнуление. Автомобилисты, которые вовремя оплачивают штрафы, смогут избежать ужесточения наказания за повторное нарушение. Нововведение сейчас обсуждают в Госдуме

Поправки должны помочь увеличить собираемость штрафов. В то же время многие эксперты отмечают, что дорожная амнистия лишь развяжет руки злостным нарушителям.

Все «за» и «против» выслушал корреспондент Андрей Захаров. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее эксперты подсчитали, что выгоднее: свое авто, такси или каршеринг.