«Я орал, как ребенок»: Максим Фадеев высказался о номинации Агутина на «Грэмми»

Выдвижение альбома Леонида Агутина La Vida Cosmopolita на музыкальную премию «Грэмми» прокомментировал его коллега Максим Фадеев. Композитор отметил, что поначалу бурно отреагировал на весть о номинировании артиста.

«Я орал как ребенок, что наконец то они увидели, что и в России есть музыканты, которых нельзя не замечать», — цитирует Фадеева РИА Новости.

Музыкальный продюсер добавил, что сам всю жизнь мечтал заслужить престижную статуэтку. По его словам, в будущем он постарается ее получить.

Альбом Агутина вошел в лонг-лист американской музыкальной премии в пяти номинациях: как «Лучший альбом года», «Лучший латинский поп-альбом», «Лучший дуэт», «Лучшая аранжировка», а также в номинации «Лучшее музыкальное видео» представлен клип Funky Cha. Пластинка вышла в марте этого года. В нее вошли 11 композиций — плоды совместного творчества российского музыканта с коллегами из Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, США, Кубы, Пуэрто-Рико и Никарагуа.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкальный критик Сергей Соседов оценил выдвижение Агутина на «Грэмми».