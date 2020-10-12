Полиция в Дагестане ликвидировала двух открывших огонь по наряду из авто

Правоохранительные органы в Дагестане ликвидировали двух мужчин, которые открыли огонь по наряду из машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«При попытке остановить для проверки автомобиль из салона по полиции был открыт огонь. Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали», — сказал собеседник агентства.

Подробности случившегося уточняются.