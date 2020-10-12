Жилье мое: какие субсидии предложили ввести для малоимущих граждан

В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. С такой идеей выступила Общественная палата. Сообщают «Известия».

Сегодня в стране более ста категорий граждан, которые имеют право на жилищную поддержку. Но во многих регионах фонд социального жилья ограничен, и людям приходится годами ждать квартиры. Поэтому приходится жилье снимать.

Авторы проекта предлагают компенсировать им часть арендной платы, если она превышает допустимую долю в семейном бюджете. На реализацию такой программы потребуется около 400 миллиардов рублей. Документ сейчас направлен на рассмотрение в Совет Федерации.