Жилье мое: какие субсидии предложили ввести для малоимущих граждан

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На реализацию такой программы потребуется около 400 миллиардов рублей.

Фото, видео: www.globallookpress / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. С такой идеей выступила Общественная палата. Сообщают «Известия».

Сегодня в стране более ста категорий граждан, которые имеют право на жилищную поддержку. Но во многих регионах фонд социального жилья ограничен, и людям приходится годами ждать квартиры. Поэтому приходится жилье снимать.

Авторы проекта предлагают компенсировать им часть арендной платы, если она превышает допустимую долю в семейном бюджете. На реализацию такой программы потребуется около 400 миллиардов рублей. Документ сейчас направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

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Жилье мое: какие субсидии предложили ввести для малоимущих граждан

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