Отопительный сезон: куда жаловаться на холодные батареи

Для начала отопительного сезона среднесуточная температура воздуха должна быть ниже плюс восьми градусов

Подача отопления в жилые дома зависит не от календарной даты, а от устойчивого снижения температуры воздуха. Об этом рассказал рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Андрей Лупий в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, порядок запуска отопительного сезона регулируется постановлением правительства РФ № 354. Согласно документу, главным условием для начала подачи тепла является среднесуточная температура воздуха ниже плюс восьми градусов, которая сохраняется на протяжении нескольких дней.

«Естественно, что в первые дни запуска системы неизбежно происходят гидравлические регулировки и настройки, поэтому температура в квартирах может выходить на норму не мгновенно, а в течение суток», — отметил Андрей Лупий.

После наступления подходящих погодных условий коммунальные службы должны начать подачу тепла в течение пяти календарных дней.

В первую очередь отопление включают в социальных учреждениях — больницах, школах и детских садах. Затем тепло поступает в многоквартирные дома, а после этого — на промышленные и складские объекты.

Если после официального старта сезона батареи остаются холодными, специалисты рекомендуют проверить терморегуляторы, состояние вентилей и возможное завоздушивание системы. Если проблема сохраняется, необходимо обратиться в управляющую компанию, аварийную службу или городские службы.

Для жителей Москвы доступны горячая линия по вопросам отопления, единый диспетчерский центр столицы, портал мэра Москвы и приложение «Госуслуги Москвы», где можно оформить заявку с фотографиями неисправности.

Эксперт напомнил, что жильцы имеют право на комфортную температуру в квартире, а своевременное обращение помогает быстрее устранить неполадки и при необходимости оформить перерасчет.

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