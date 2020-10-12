Рэпер Эллей попросил прощения за смертельное ДТП, но его оставили под арестом

Эльмин Гулиев, больше известный как рэпер Эллей, останется под стражей. В прениях сторон он участвовал по видеосвязи.

Во время заседания он извинился за смертельную аварию, которая произошла при его участии и попросил суд дать ему второй шанс.

ДТП с участием рэпера Эллея произошло в Москве 21 сентября. Infiniti музыканта на скорости выехал на перекресток, столкнулся с Mercedes и вылетел на тротуар, сбил трех пешеходов и врезался в дом. Одна из пострадавших лишилась стопы, в тяжелом состоянии находится и еще один пострадавший. В моче Эльмина Гулиева обыли бнаружены следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал музыканта на два месяца.