Рэпер Эллей попросил прощения за смертельное ДТП, но его оставили под арестом

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Нюра Незванова
Эксклюзив 41

Эльмин Гулиев просил суд дать ему второй шанс.

Фото, видео: Instagram @ellei_muz; 5-tv.ru

Эльмин Гулиев, больше известный как рэпер Эллей, останется под стражей. В прениях сторон он участвовал по видеосвязи.

Во время заседания он извинился за смертельную аварию, которая произошла при его участии и попросил суд дать ему второй шанс.

ДТП с участием рэпера Эллея произошло в Москве 21 сентября. Infiniti музыканта на скорости выехал на перекресток, столкнулся с Mercedes и вылетел на тротуар, сбил трех пешеходов и врезался в дом. Одна из пострадавших лишилась стопы, в тяжелом состоянии находится и еще один пострадавший. В моче Эльмина Гулиева обыли бнаружены следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал музыканта на два месяца.

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