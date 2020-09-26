Наркотики в организме рэпера Эллея привели к возбуждению нового уголовного дела

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Анастасия Шадская
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В результате ДТП с участием музыканта серьезно пострадали три человека, состояние двоих из которых оценивается как тяжелое.

Наркотики в организме рэпера Эллея привели к возбуждению нового уголовного дела

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Обнаруженные в анализах мочи рэпера Эллея следы каннабиноидов стали причиной возбуждения нового уголовного дела — по факту сбыта ему наркотических веществ неустановленным лицом. По информации 5-tv.ru, эти данные усложнят его судьбу во время следствия по делу о резонансном ДТП с его участием в центре российской столицы.

В отношении рэпера ранее также возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди. Из-за нахождения за рулем в состоянии наркотического опьянения ему теперь грозит более серьезное наказание — до семи лет лишения свободы вместо двух. Он признал вину в совершении ДТП, но опроверг факт употребления наркотиков. Пока что суд арестовал его до 21 ноября.

Автомобиль Infiniti Эльмина Гулиева (настоящее имя рэпера Эллея — Прим. ред.) 21 сентября врезался в Mercedes в центре российской столицы. По предварительным данным, музыкант выехал на перекресток на красный свет светофора с большим превышением разрешенной скорости.

От столкновения с Mercedes Infiniti отбросило на тротуар, она сбила нескольких пешеходов и влетела в здание. В результате аварии два человека серьезно пострадали. Женщина-преподаватель лишилась части стопы, а видеооператор до сих пор находится на ИВЛ. Сам музыкант жаловался на проблемы с рукой, а его возлюбленная сломала ногу.

Находясь на месте аварии во время интервью 5-tv.ru Эллей отказывался признавать вину и говорил, что лишь «немного превысил скорость», потому что «уходил от удара».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за рэпером Эллеем числятся судимость за грабеж и 49 нарушений ПДД.

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