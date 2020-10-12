Видео с места ЧП в Дагестане, где злоумышленники обстреляли авто полицейских

Видео с места, где двое неизвестных злоумышленников открыли огонь по правоохранителям, публикует 5-tv.ru.

Преступники обстреляли служебный автомобиль силовиков. Их ликвидировали ответным огнем.

В машине неизвестных были обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.

Никто из правоохранителей не пострадал. На служебном автомобиле видны множественные пулевые пробоины.