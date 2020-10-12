Видео с места ЧП в Дагестане, где злоумышленники обстреляли авто полицейских
Правоохранители ликвидировали неизвестных, открывших огонь по силовикам.
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Видео с места, где двое неизвестных злоумышленников открыли огонь по правоохранителям, публикует 5-tv.ru.
Преступники обстреляли служебный автомобиль силовиков. Их ликвидировали ответным огнем.
В машине неизвестных были обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.
Никто из правоохранителей не пострадал. На служебном автомобиле видны множественные пулевые пробоины.
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