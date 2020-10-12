Решетова показала сына Тимати на следующий день после рождения — милое видео

|
Оксана Тарасова
80

Несмотря на расставание, пара продолжает вместе воспитывать Ратмира, которому скоро исполнится год.

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Модель и блогер Анастасия Решетова опубликовала умилительный ролик со своим сыном Ратмиром. На видео — малыш спустя всего день после рождения, пишет Starhit.ru. Он сосет соску и смотрит на маму серьезным взглядом, словно пытаясь угадать, что ждет его в этом новом мире. Скоро общему ребенку Решетовой и Тимати исполнится год. Готовясь к первому большому празднику сына, Анастасия вспоминает, каким он был в день, когда она впервые держала его на руках.

«Здесь ему 1 день… А совсем скоро ему исполнится 1 год. Я помню, как не могла на него насмотреться. Весь мир оказался в одном маленьком человечке», — написала модель.

Instagram @volkonskaya.reshetova

На данный момент родители Ратмира расстались, но продолжают заботиться о сыне, радуя поклонников историями из жизни малыша и милыми фото и видео в Instagram. Однако недавно, отвечая на вопросы подписчиков, Решетова заявила: теперь, когда Тимати станет героем проекта «Холостяк», малыш нечасто будет видеть отца рядом. Она заметила, что не собирается сходиться с бывшим после шоу, потому что имеет свои принципы и видение того, как должна существовать семья.

«Реалити-шоу туда не вписываются», — добавила она.

Участие рэпера в «Холостяке» вызвало бурную реакцию в сети и среди его коллег по цеху. Над этим решением посмеялся Егор Крид и певица Слава. Последняя даже в шутку предлагала своей дочери выйти замуж за Тимати. Рита Дакота также назвала музыканта мужчиной с «очевидными антисемейными ценностями».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает мама рэпера о его участии в шоу «Холостяк».

Читайте также

+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом

Последние новости

12:37
СК проводит проверку после публикации с пожеланиями смерти российскому журналисту
12:17
Решетова показала сына Тимати на следующий день после рождения — милое видео
12:07
Мужчина жестоко убил сожительницу и грудного ребенка в Краснодарском крае
12:04
Муцениеце и Меньшова разрыдались, вспоминая расставания с мужьями
11:47
Умерла актриса, сыгравшая «золотую девушку» в фильме о Бонде
11:39
Жилье мое: какие субсидии предложили ввести для малоимущих граждан

Сейчас читают

Как понять, что он разлюбил: ТОП-3 главных признака умирающих отношений
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок