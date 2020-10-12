Муцениеце и Меньшова разрыдались, вспоминая расставания с мужьями

Блогер и актриса Агата Муцениеце и телеведущая Юлия Меньшова расплакались, обсуждая расставания с любимыми мужчинами на шоу «Честный развод». Для обеих женщин пережитый опыт остается болезненной темой, поэтому в очередном выпуске шоу было много слез и советов, как пережить крах в семейных отношениях и двигаться дальше.

Муцениеце опубликовала анонс шоу на своей странице в Instagram и выразила восхищение и уважение телеведущей.

«Дорогие мои, выходные должны начинаться с прекрасного! Прекрасная Юлия Меньшова стала гостем нашей программы! Это не передать словами! Дыхание жизни, вдохновение, ощущение настоящей женщины! Спасибо Юле за эту беседу!» — написала она.

Меньшова назвала развод одним из важнейших событий в ее жизни и заметила, что расставание при наличии общих детей не может быть окончательным, ведь бывшего папы не бывает. И даже если на «какой-то бумажке» будет написано, что родители стали бывшими мужем и женой, в сердце «вы никогда такими не будете». Телеведущая также оценила успехи Агаты в переживании развода с актером Павлом Прилучным.

«Мне кажется, вы держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова», — заявила она.

Муцениеце и Прилучный развелись несколько месяцев назад, и это событие стало основной темой для творчества девушки. Она даже устраивала публичный разговор со своими детьми на эту тему. А Прилучный в это время налаживал свою личную жизнь, закрутив роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.