В штабе Тихоокеанского флота подтвердили смерть командира боевого корабля

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Светлана Шевченко
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Тело мужчины было обнаружено сослуживцами.

В штабе Тихоокеанского флота подтвердили смерть командира боевого корабля

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Командир боевого корабля Тихоокеанского флота найден мертвым во Владивостоке. Об этом РИА Новости подтвердили в штабе флота.

Тело 33-летнего мужчины обнаружили его сослуживцы. По факту произошедшего проводится расследование. Предварительно, рассматривается версия самоубийства. Как сообщает сайт KP.RU, у мужчины была затяжная депрессия, вызванная бракоразводным процессом. 

 

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