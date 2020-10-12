В штабе Тихоокеанского флота подтвердили смерть командира боевого корабля
Тело мужчины было обнаружено сослуживцами.
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Командир боевого корабля Тихоокеанского флота найден мертвым во Владивостоке. Об этом РИА Новости подтвердили в штабе флота.
Тело 33-летнего мужчины обнаружили его сослуживцы. По факту произошедшего проводится расследование. Предварительно, рассматривается версия самоубийства. Как сообщает сайт KP.RU, у мужчины была затяжная депрессия, вызванная бракоразводным процессом.
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