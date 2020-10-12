Лавров обратил внимание на неполное соблюдение прекращения огня в Карабахе

В эти минуты в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Армении Зограб Мнацаканян обсуждают ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча стала продолжением трехсторонней консультации, которую уже несколько дней проводит российский МИД и по итогам которой было заключено соглашение о перемирии.

«Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере, и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что в контактах, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими соседями, в том числе, по линии министерств обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате», — заявил на встрече с армянским коллегой Лавров.

О нарушении режима перемирия сегодня заявили обе стороны конфликта. По данным Баку ночью армянские вооруженные силы несколько раз атаковали азербайджанские позиции. В свою очередь представители Армении сообщили о новых обстрелах Степанакерта. С утра в городе слышны звуки разрывов снарядов, работает сирена воздушной тревоги.