Чем известен обвиненный в педофилии экс-министр образования Архангельской области

А в Архангельской области под домашний арест отправили бывшего регионального министра образования, которого подозревают в развращении несовершеннолетних. По версии следствия, чиновник отправлял школьницам ссылки на непристойные видео.

В то же время коллеги задержанного уверены: педагог не мог совершить такое преступление. Алиса Паршакова попыталась во всем разобраться.

О скандале с министром образования знает уже каждый в городе. Юрия Гнедышева подозревают в развратных действиях в отношении школьниц. По информации следствия, в соцсетях чиновник переписывался с детьми, отправлял им ссылки на порноролики, одной из девочек было всего 13. Сам Гнедышев ситуацию никак не комментирует.

Бывшего министра подозревают по нескольким статьям: развратные действия в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии. После того как в кабинете Гнедышева прошли обыски, он уволился по собственному желанию. Для его коллег это не стало неожиданностью.

«Для правительства Архангельской области оперативные действия не были неожиданностью и задержание естественно тоже не было неожиданностью. Все работали в плотной координации. И синхронизации», — заявил зампредседателя правительства Архангельской области Артем Вахрушев.

Выяснилось, что школьницам подозреваемый писал с подставной странички. В официальном же аккаунте Гнедышева много постов с женой и дочерьми, как у примерного семьянина. А еще множество фотографий — со школьниками. Которые теперь изучают следователи.

Небольшой город Северодвинск. Это час дороги от Архангельска. Там Гладышев работал больше 20 лет в разных школах учителем математики, физики, информатики, был замом и директором гимназий. Руководители и преподаватели. Все эти учебные заведения в суде его характеризует с положительной стороны, но на камеру говорить отказались. Сейчас попробуем договориться с ними лично.

Мы отправились в школу, где Юрий Гнедышев сначала работал учителем, а затем шесть лет директором. Нынешнее руководство говорить о бывшем коллеге отказалось. В другой школе, где Гнедышев вел информатику, были куда сговорчивее.

«Отличный человек, чудесный. Я что вчера прочитала, мне плохо даже. Все это ложь!»

«У нас преподавал информатику в старших классах. Первые мысли — это бред, бредятина. Как-то он себя активно не проявлял к кому-то учеников, учениц», — рассказывает выпускница 2004 года северодвинской гимназии № 14 Ирина Бузо.

«Он стал директором нашей школы, он сразу всем понравился. Очень чуткий был человек и проявлял даже отцовскую заботу», — говорит выпускник 2008 года Илья Козлов.

В доказательство отцовской заботы экс-министр хотел профинансировать программу против педофилии в интернете. Узнав об этом автор той самой программы совсем не удивляется.

«Внешне человек прикладывал все силы, чтобы обезопасить от того, на чем сам и попался. Любое место концентрации несовершеннолетних будет привлекать такого человека. Так и дополнительное образование, где тоже таких товарищей достаточно много, в том числе и тренеров», — поясняет руководитель региональной общественной организации «Молодежная служба безопасности», психиатр Леонид Армер.

О важной роле учителя в жизни детей экс-министр Гнедышев ни раз говорил на телевидении.

«Цель то у нас одна — вырастить хорошее поколение, хороших детей, умных, чтобы они могли продолжить наши дела», — заявлял бывший министр образования Архангельской области в интервью на телевидении.

Подобные случаи все чаще выходят за рамки школ. Громким уголовным делом закончилась история в Нижневаторске. Там 60-летний учитель физкультуры много лет домогался девочек. Об этом стало известно, только когда первые жертвы закончили школу. Похожий случай произошел в Рязанской области. Где за развратными действиями застали учителя истории.

Юрий Гнедышев, по неофициальным данным, в суде признал свою вину. Эту информацию его адвокат не опровергает, но и не подтверждает.

«В настоящее время проводятся следственные действия по сбору доказательств, назначена судебная экспертиза, психолог, психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого», — поясняет старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Александр Максимов.

Следственный комитет просил заключить экс-министра под стражу. Однако суд вынес решение отправить его на два месяца под домашний арест.