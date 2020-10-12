Дмитрий Нагиев рассекретил свою возлюбленную

Популярный в России актер и телеведущий Дмитрий Нагиев приоткрыл завесу тайны относительно личной жизни. В эфире передачи «Ты не поверишь!» он заявил, что его любовные истории достойны объединения в увесистую книгу. Ведь вокруг его персоны ходят порой невероятные слухи, будто бы у него по семье в Петербурге и Москве, да еще и внебрачные дети от соседок.

«С женщинами все сложно, — признается Дмитрий. — Но я не один. Я напишу книгу о своей личной жизни, чтобы люди порыдали и поплакали!»

Стоит отметить, что на полках книжных магазинов уже имеется одно биографическое произведение бывшей супруги Нагиева Алисы Шер, которое называется «Я была женой Нагиева». В ней женщина откровенно делится историями совместной жизни с секс-символом страны.

Что же касается новой возлюбленной телеведущего, ее он тщательно скрывает от журналистов и папарацци. Но это не мешает им вместе бывать на крупных мероприятиях. Даже на кинопремьеру можно сходить вдвоем: главное зайти по отдельности и занять разные места в зрительном зале. Дети Нагиева, кроме старшего сына Кирилла, тоже в светских хрониках не фигурируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нагиев получил звание «лучшего мужчины» по версии портала showbusiness.rus.