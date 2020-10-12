«Подали заявку в «Холостяк»: певица Слава о нежной любви дочери к Тимати

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 972

Артистка рассказала, что творчество основателя Black Star близко ее дочери с детства.

Фото, видео: Instagram @mami_doch; www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Певица Слава рассказала, что ее дочь Александра Сланевская действительно хочет участвовать в шоу «Холостяк» и стать девушкой его главного героя — рэпера Тимати. Однако артистка не уверена, что мечте девушки суждено сбыться. Ранее и сама Александра признавалась, что с нежностью относится к проекту Black Star и его звездам.

«Она на самом деле хочет пойти на шоу „Холостяк“ и на самом деле ей очень нравится Тимати, что нельзя сказать обо мне. Она его с детства любит, это правда, это не хайп. Мы подали заявку, короче, как все нормальные люди. Но я тут созвонилась по своим каналам, и мне сказали, что это все уже снято и все там проплачено, все это опять неправда, опять это все — вранье. Поэтому не знаю, посмотрим. Короче, шоу-бизнес полное ***. Правдива только я и Лолита», — со смехом рассказала Слава.

Певица считает, что продюсеры шоу «дурят головы по полной программе», а ее дочь, как многие, свято верит, что ее заявку на участие в шоу с Тимати могут рассмотреть. Пока ответа от организаторов нет, остается ждать: скоро будет ясно, права Слава или нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жестких характеристиках, которые дала певица своим коллегам по цеху, зарабатывающим хайпом на разводах и рождении детей.

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