«Моложе на десять лет»: Семенович задумалась о смене имиджа

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Алина Потёмкина
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Певица предложила фанатам выбрать, какой оттенок волос ей больше идет.

«Моложе на десять лет»: Семенович задумалась о смене имиджа

Фото: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович озадачила подписчиков в Instagram вопросом: какой цвет волос ей больше к лицу? Певица показала им вариант каштанового окрашивания, а также задумалась о смене фасона прически.

«А может снова стать темненькой и сделать челку? Как вы думаете? Давайте голосовать в комментах. Кто за блонд, а кто за темный?» — спросила Семенович.

Instagram @ann_semenovich

В комментариях поклонники начали спорить. Некоторые высказывались за сохранение светлого оттенка волос, другие им возражали, что с темным артистка выглядит моложе своих лет.

«Удивительно, но каштан вас молодит. Минус десять лет»

«Лучше, чем блонд, и моложе на лет десять минимум!»

«Только не челку, это такое мучение… А темный к лицу очень…» — писали фолловеры.

Часть аудитории певицы просто решила высказать ей комплименты, не отдавая предпочтения конкретному ее образу.

«В любом виде хороша»

«Вам идет темный оттенок волос, впрочем, как и блонд тоже», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переболевшая коронавирусом Семенович «превратилась» в пухленькую медсестру.

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