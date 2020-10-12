«Моложе на десять лет»: Семенович задумалась о смене имиджа

Анна Семенович озадачила подписчиков в Instagram вопросом: какой цвет волос ей больше к лицу? Певица показала им вариант каштанового окрашивания, а также задумалась о смене фасона прически.

«А может снова стать темненькой и сделать челку? Как вы думаете? Давайте голосовать в комментах. Кто за блонд, а кто за темный?» — спросила Семенович.

Instagram @ann_semenovich

В комментариях поклонники начали спорить. Некоторые высказывались за сохранение светлого оттенка волос, другие им возражали, что с темным артистка выглядит моложе своих лет.

«Удивительно, но каштан вас молодит. Минус десять лет»

«Лучше, чем блонд, и моложе на лет десять минимум!»

«Только не челку, это такое мучение… А темный к лицу очень…» — писали фолловеры.

Часть аудитории певицы просто решила высказать ей комплименты, не отдавая предпочтения конкретному ее образу.

«В любом виде хороша»

«Вам идет темный оттенок волос, впрочем, как и блонд тоже», — писали фанаты.

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