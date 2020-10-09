Переболевшая коронавирусом Семенович «превратилась» в пухленькую медсестру

Анна Семенович, сообщившая недавно, что заболела коронавирусом, победила инфекцию и ожидает отрицательных результатов тестов на COVID-19, чтобы выйти с самоизоляции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Свой пост Семенович проиллюстрировала соблазнительным фото, на котором предстала в образе пухленькой медсестры с гигантским шприцем в руках.

Instagram @ann_semenovich

«Я считаю, что красивая женщина, красива в любом весе, а вы?», — подписала снимок певица.

По словам Семенович, чувствует она себя хорошо и ждет врачей, которые должны взять у нее мазок на коронавирус.

«Если два мазка отрицательны, я выхожу с самоизоляции 12 числа на свободу с антителами и ковид мне пока будет, слава тебе, Господи, нипочем», — объяснила бывшая солистка группы «Блестящие».

Она добавила, что болезнь протекала у нее в легкой форме — легче, чем обычно бывает грипп, и призвала подписчиков ничего не бояться, а просто вовремя обращаться за медицинской помощью.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Анна Семенович сообщила, что заболела и «потеряла вкус», 29 сентября, но тест на коронавирус сдала отрицательный. Позже она написала, что все-таки у нее диагностировал COVID-19, и подробно делилась с интернет-аудиторией, как борется с болезнью.