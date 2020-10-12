Суд оштрафовал ФК «Спартак» за нарушение санитарных норм на матче с «Зенитом»

Тушинский суд Москвы оштрафовал столичный футбольный клуб «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение противоэпидемиологических норм во время матча с «Зенитом», которая состоялась на стадионе «красно-белых» 3 октября.

Судья посчитала принятые клубом меры грубыми и недостаточными, но в своем решении учла и смягчающие обстоятельства.

На матч 10-го тура «Тинькофф Российская футбольная Премьер-Лига» пришли согласно протоколу 17150 зрителей. Вместимость стадиона — 45 тысяч человек. В свою очередь по данным Роспотребнадзора, болельщиков было больше — 20700 человек. Кроме того, они нарушали требования для предотвращения распространения инфекции, не имели медицинских масок, перчаток и не соблюдали дистанцию. Предварительно, билеты продавались на места в шахматном порядке, однако пришедшие одной компанией зрители садились рядом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча петербургского и московского клубов закончилась ничьей — 1:1.