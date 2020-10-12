МВД Белоруссии допустило применение боевого оружия для разгона протестов

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Алина Потёмкина
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Первый заместитель главы ведомства заявил, что поведение митингующих не имеет ничего общего с гражданским протестом.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; YouTube / МВД Беларуси

МВД Белоруссии допустило применение боевого оружия для разгона протестов в столице республики. Об этом заявил первый заместитель ведомства Геннадий Казакевич. Видео обращения представителя силовой структуры опубликовано в официальном YouTube-канале ВМД Белоруссии.

«Мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — заявил Казакевич.

По его словам, сейчас протесты, сместившиеся в Минск, стали организованными и радикальными. В минувшее воскресенье в правоохранителей на улицах города летели камни, ножи, бутылки и заточки. По мнению представителя МВД республики, это не имеет ничего общего с гражданским протестом.

В Белоруссии уже два месяца идут массовые протесты после подведения итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько человек привлекли к ответственности за два месяца протестов в Белоруссии.

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