Полицейские в поиске расстрелявшего людей в Нижегородской области проверяют машины

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После расправы над бабушкой и стрельбы по людям на остановке, 18-летний парень скрылся, прихватив с собой два охотничьих ружья и 40 патронов к ним.

Фото, видео: Depositphotos / 4solidwork.gmail.com; 5-tv.ru

Отряды СОБРа и ОМОНа начали прочесывать окрестности поселка Большеорловский Нижегородской области. Задействовали беспилотники с тепловизорами. Район оцеплен, ловят юношу Даниила Монахова с двумя ружьями.

В понедельник днем он, после семейного конфликта, выстрелил сначала в свою бабушку, а затем начал палить налево направо. Обстрелял остановку и автобус. Три человека погибли, трое ранены.

На месте ЧП работает наш коллега Сергей Кленов.

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