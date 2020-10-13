Полицейские в поиске расстрелявшего людей в Нижегородской области проверяют машины

Отряды СОБРа и ОМОНа начали прочесывать окрестности поселка Большеорловский Нижегородской области. Задействовали беспилотники с тепловизорами. Район оцеплен, ловят юношу Даниила Монахова с двумя ружьями.

В понедельник днем он, после семейного конфликта, выстрелил сначала в свою бабушку, а затем начал палить налево направо. Обстрелял остановку и автобус. Три человека погибли, трое ранены.

На месте ЧП работает наш коллега Сергей Кленов.