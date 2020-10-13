Полицейские в поиске расстрелявшего людей в Нижегородской области проверяют машины
После расправы над бабушкой и стрельбы по людям на остановке, 18-летний парень скрылся, прихватив с собой два охотничьих ружья и 40 патронов к ним.
Фото, видео: Depositphotos / 4solidwork.gmail.com; 5-tv.ru
Отряды СОБРа и ОМОНа начали прочесывать окрестности поселка Большеорловский Нижегородской области. Задействовали беспилотники с тепловизорами. Район оцеплен, ловят юношу Даниила Монахова с двумя ружьями.
В понедельник днем он, после семейного конфликта, выстрелил сначала в свою бабушку, а затем начал палить налево направо. Обстрелял остановку и автобус. Три человека погибли, трое ранены.
На месте ЧП работает наш коллега Сергей Кленов.
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