На Западе зафиксировали первую смерть повторно заболевшего коронавирусом
Жертвой стала 89-летняя жительница Нидерландов.
Фото, видео: www.globallookpress / A Fotostand / K. Schmitt; 5-tv.ru
Первый в мире случай смерти от повторного заражения коронавирусом зафиксировали голландские врачи. Жертвой стала 89-летняя пациентка. Второй раз она заболела спустя два месяца после выздоровления. Тем временем в прессу просочилась информация об ужесточении карантина в Нидерландах. О новых мерах объявят уже сегодня.
Правительство Британии вводит жесткий карантин на севере Англии, где отмечен самый большой суточный прирост заболевших. В Ливерпуле прекращают работу пабы, спортзалы и казино.
Власти Чехии также вводят серьезные ограничения. В стране до начала ноября закрываются школы, вузы переходят на дистанционное обучение. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, людям запретят собираться группами более шести человек. Масочный режим в помещениях вводит Хорватия.
В США коронавирус стал едва ли не решающим фактором предвыборной кампании. Джо Байден провел необычный митинг с избирателями в Огайо — все участники находились в автомобилях, чтобы соблюдать дистанцию.
А Дональд Трамп отправился в первую после своего выздоровления поездку — во Флориду. Правда из президентского пула исчезли журналисты ряда крупных изданий — они опасаются, что глава Белого дома еще представляет угрозу. Дональд Трамп, в свою очередь, посоветовал прессе обратить внимание на здоровье его конкурента. По словам Трампа, Байден явно болен, о чем свидетельствует его постоянный кашель.
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