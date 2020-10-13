Воскресший из мертвых: в Кузбассе родственники сначала похоронили, а потом снова обрели дедушку

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Сотрудники местной больницы дважды шокировали семью пожилого мужчины.

Фото, видео: www.globallookpress / Vasilii Smirnov; 5-tv.ru

На компенсацию сейчас рассчитывает семья из Кузбасса. Но речь идет скорее о возмещении морального вреда, ведь людям пришлось пережить сразу два потрясения — сначала смерть пожилого родственника от коронавируса, а потом его же — чудесное воскрешение.

И божий промысел здесь не причем, все куда прозаичнее — в местной больнице просто перепутали двух пациентов.

Подробности шокирующей истории — у Яна Воскресенского.

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