А вот другой пример народного творчества в Петербурге, который, к слову, далек от эстетики, но с ним почему-то никто не борется. Молодожены вместо замков оставляют на специальных стендах использованные медицинские маски.

Вот такую неприглядную картину можно увидеть на Конюшенной площади около храма Спаса на Крови — средства индивидуальной защиты на любой цвет.

Новая коронавирусная традиция пришлась по душе далеко не всем. Горожане возмущены: действо, которое априори подразумевает укрепление союза молодых, и проводится в знак любви и верности, превратили в некрасивый фарс. И это — в центре культурной столицы.