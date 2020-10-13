Молодожены развесили в центре Петербурга использованные маски — видео

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Неэстетичная мода, когда вместо замков на стендах, появляются средства индивидуальной защиты, возмутила жителей Северной столицы.

Фото, видео: 5-tv.ru

А вот другой пример народного творчества в Петербурге, который, к слову, далек от эстетики, но с ним почему-то никто не борется. Молодожены вместо замков оставляют на специальных стендах использованные медицинские маски.

Вот такую неприглядную картину можно увидеть на Конюшенной площади около храма Спаса на Крови — средства индивидуальной защиты на любой цвет.

Новая коронавирусная традиция пришлась по душе далеко не всем. Горожане возмущены: действо, которое априори подразумевает укрепление союза молодых, и проводится в знак любви и верности, превратили в некрасивый фарс. И это — в центре культурной столицы.

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