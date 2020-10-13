Боррель рассказал о намерении ЕС ввести антироссийские санкции из-за Навального

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Анастасия Шадская
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Главы МИД европейских стран проголосовали за это единогласно.

Боррель рассказал о намерении ЕС ввести антироссийские санкции из-за Навального

Фото: www.globallookpress / Kay Nietfeld

Тема:
Отравление Навального

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в ЕС решили ввести санкции против РФ из-за дела об отравлении блогера Алексея Навального. Он сообщил об этом 12 октября.

При этом Боррель уточнил, что происшествие с Навальным не должно влиять на отношения РФ и Евросоюза в целом.

«Мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией», — приводит его слова «РИА Новости».

За введение антироссийских санкции главы МИД Европы проголосовали единогласно. Они не будут направлены против всего государства. Индивидуальный характер этих мер будет касаться запрета на въезд в ЕС ряда российских граждан, заморозки их активов и запрета передавать им денежные средства.

Российская сторона с недоумением отреагировала на намерения ЕС. Как сообщают «Известия», сенатор Владимир Джабаров напомнил, что нет ни уголовного дела, ни каких-либо официальных документов, доказывающих отравление Навального и причастность к этому РФ. Поведение Евросоюза он назвал «политикой двойных стандартов» — в ряде случаев обвинения в адрес России идут без решений суда.

«На эти санкции надо отвечать аналогичным образом, найдя у европейцев болевые точки», — считает он.

В России предложение Навального о введении антироссийских санкций среди населения не встретило положительной реакции. По данным «Экономики сегодня», 41% респондентов недавнего опроса мнений выступили резко против давления ЕС на Россию. 35% согласились с таким решением, а 24% не нашлись, что ответить.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия не намерена портить отношения с Россией из-за Навального.

Тема:
Отравление Навального
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