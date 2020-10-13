Крыша кампуса университета в Австралии обрушилась во время строительных работ

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Светлана Шевченко
Срочная новость 21

Предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.

Крыша кампуса университета в Австралии обрушилась во время строительных работ

Фото: www.globallookpress / David Wall

На юго-западе Австралии в городе Перте во время строительных работ обрушилась крыша строящегося кампуса университета имени Кертина. Об этом сообщает ABC.

ЧП произошло днем около 12.30 по местному времени. По данным издания, во время монтажа рухнула стеклянная крыша, которая задела опоры и перекрытия.

На месте происшествия работают экстренные службы, ведется поиск людей, которые могут находиться под завалами. Предварительно, один человек погиб. Еще один получил ранения.

Информация уточняется.

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