Сеть подпольных казино накрыли правоохранители в Красноярском крае
Предварительная выручка игрового заведения за два года существования составила 117 миллионов рублей.
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В Красноярском крае оперативники накрыли сеть подпольных казино. Задержаны более 20 человек.
Их бизнес процветал в течение двух лет. За это время были открыты несколько игровых залов, которые работали под вывеской компьютерных клубов и букмекерских контор. В них проводили покерные поединки для постоянных клиентов.
Предварительно подсчитано, выручка владельцев казино составила 117 миллионов рублей. Правоохранители также провели обыски в элитных домах подозреваемых.
Всего обнаружено более двухсот игровых автоматов, покерные столы, рулетки. У предполагаемого руководителя преступной сети найдено почти семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
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