Сеть подпольных казино накрыли правоохранители в Красноярском крае

В Красноярском крае оперативники накрыли сеть подпольных казино. Задержаны более 20 человек.

Их бизнес процветал в течение двух лет. За это время были открыты несколько игровых залов, которые работали под вывеской компьютерных клубов и букмекерских контор. В них проводили покерные поединки для постоянных клиентов.

Предварительно подсчитано, выручка владельцев казино составила 117 миллионов рублей. Правоохранители также провели обыски в элитных домах подозреваемых.

Всего обнаружено более двухсот игровых автоматов, покерные столы, рулетки. У предполагаемого руководителя преступной сети найдено почти семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.