Сеть подпольных казино накрыли правоохранители в Красноярском крае

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Предварительная выручка игрового заведения за два года существования составила 117 миллионов рублей.

Фото, видео: Depositphotos / tezzstock: 5-tv.ru

В Красноярском крае оперативники накрыли сеть подпольных казино. Задержаны более 20 человек.

Их бизнес процветал в течение двух лет. За это время были открыты несколько игровых залов, которые работали под вывеской компьютерных клубов и букмекерских контор. В них проводили покерные поединки для постоянных клиентов.

Предварительно подсчитано, выручка владельцев казино составила 117 миллионов рублей. Правоохранители также провели обыски в элитных домах подозреваемых.

Всего обнаружено более двухсот игровых автоматов, покерные столы, рулетки. У предполагаемого руководителя преступной сети найдено почти семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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