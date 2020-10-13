В Польше обезвреживают самую большую бомбу времен Второй мировой войны
Главная опасность в том, что рядом с пятитонной бомбой находится терминал сжиженного природного газа.
Фото, видео: Depositphotos / macky_ch; 5-tv.ru
В Польше прямо сейчас недалеко от города Свиноуйсьце идет операция по обезвреживанию самой большой бомбы времен Второй мировой войны.
Снаряд весом в 5,5 тонн обнаружили в канале, который соединяет Балтийское море с рекой Одер. Рядом находится терминал сжиженного природного газа.
Уже эвакуированы более 750 жителей. Мощность взрывчатки — 3,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Операция по разминированию продлится пять дней.
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