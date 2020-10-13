В мире зафиксирован первый смертельный случай повторного заражения COVID-19

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Второй раз у пациента в Нидерландах вирус найден не впервые.

Фото, видео: www.globallookpress / Cadu Rolim; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Первый в мире случай смерти от повторного заражения коронавирусом зафиксировали голландские врачи. Жертвой стала 89-летняя пациентка. Она заболела спустя два месяца после выздоровления. Об этом сообщается на сайте Оксфордского университета.

Известно, что женщина страдала заболеванием кровяных клеток, а также иммунодефицитом. Состояние пациентки после повторного заражения COVID-19 резко ухудшилось, спустя две недели она умерла.

К слову, это не первый подобный случай не только в мире, но и в самих Нидерландах. РИА Новости сообщает, что вирусолог Марион Копманс еще в конце августа рассказывала о повторной инфекции у пожилого голландца с ослабленной иммунной системой.

Тем временем в прессу просочилась информация об ужесточении карантина в Нидерландах. О новых мерах объявят уже сегодня.

Тема:
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