В мире зафиксирован первый смертельный случай повторного заражения COVID-19
Второй раз у пациента в Нидерландах вирус найден не впервые.
Фото, видео: www.globallookpress / Cadu Rolim; 5-tv.ru
Первый в мире случай смерти от повторного заражения коронавирусом зафиксировали голландские врачи. Жертвой стала 89-летняя пациентка. Она заболела спустя два месяца после выздоровления. Об этом сообщается на сайте Оксфордского университета.
Известно, что женщина страдала заболеванием кровяных клеток, а также иммунодефицитом. Состояние пациентки после повторного заражения COVID-19 резко ухудшилось, спустя две недели она умерла.
К слову, это не первый подобный случай не только в мире, но и в самих Нидерландах. РИА Новости сообщает, что вирусолог Марион Копманс еще в конце августа рассказывала о повторной инфекции у пожилого голландца с ослабленной иммунной системой.
Тем временем в прессу просочилась информация об ужесточении карантина в Нидерландах. О новых мерах объявят уже сегодня.
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