В мире зафиксирован первый смертельный случай повторного заражения COVID-19

Первый в мире случай смерти от повторного заражения коронавирусом зафиксировали голландские врачи. Жертвой стала 89-летняя пациентка. Она заболела спустя два месяца после выздоровления. Об этом сообщается на сайте Оксфордского университета.

Известно, что женщина страдала заболеванием кровяных клеток, а также иммунодефицитом. Состояние пациентки после повторного заражения COVID-19 резко ухудшилось, спустя две недели она умерла.

К слову, это не первый подобный случай не только в мире, но и в самих Нидерландах. РИА Новости сообщает, что вирусолог Марион Копманс еще в конце августа рассказывала о повторной инфекции у пожилого голландца с ослабленной иммунной системой.

Тем временем в прессу просочилась информация об ужесточении карантина в Нидерландах. О новых мерах объявят уже сегодня.