«Огромное отторжение» — Лука Сафронов осудил звезд за их посты в Instagram

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 64

Сын известного художника и музыкант уверен, что некоторые представители шоу-бизнеса должны лучше скрывать, что они плохие люди.

Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial

Сын известного художника Никаса Сафронова музыкант Лука Сафронов-Затравкин раскритиковал умение российских публичных личностей вести социальные сети. Пианист уверен, что далеко не все артисты — хорошие люди, и их аккаунты в сети выдают их темные стороны.

«Instagram сегодня является зеркалом личности человека, зеркалом души, если хотите, с ее ангелами, демонами, светлыми и темными сторонами. Не знаю, почему, но темное преобладает. Преобладает грехопадение, низменность, преобладает гордыня, жажда денег, жажда тщеславия, зависть», — сказал он.

Среди множества фотографий, отражающих личную жизнь кто-то показывает слишком много эротики, кто-то рекламирует чревоугодие, показывая гастрономические изыски. Таким образом, даже стараясь показать себя с лучшей стороны, человек невольно демонстрирует свои слабости, те черты, которым не стоит гордиться.

«Это очень опасно, потому что люди очаровываются. Очаровываются известными артистами, очаровываются актерами, а потом они приходят в Instagram, в социальные сети, не важно, в какие, и показывают не только хорошее, но и плохое, и это вызывает огромное отторжение. Необязательно человек искусства должен быть хороший человек. Но обязательно хороший человек может поделиться чем-то хорошим. Поскольку не все люди хорошие, то и делиться не стоит, я считаю. Лучше выложить меньше постов, но более сосредоточенных, но более идеологически правильных. Некая самоцензура должна присутствовать», — считает Сафронов-Затравкин.

Ранее в интервью 5-tv.ru пианист едко прокомментировал скандальное заявление Настасьи Самбурской о мужчинах, зарабатывающих 50 тысяч рублей. Он объяснил, почему не согласен с актрисой и почему, по его мнению, она останется несчастной и одинокой женщиной.

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