«Коля» и кастрация на дому: кем была убитая девушка-трансгендер из Новосибирска?

В Новосибирске была убита 23-летняя девушка-трансгендер Виктория Басаковская. По предварительной версии, сделал это ее бывший возлюбленный из полиции. Он же пытался замести следы преступления, объявив о ее пропаже.

Кем же была покойная Виктория?

Детство и прозрение

При рождении сибирячка была сибиряком — родители назвали сына Николаем. По ее словам, она была транссексуалом, которого растили, как любого другого мальчика. Ребенок посещал секции по хоккею, единоборствам и футболу, но родители все равно замечали, что мальчик ведет себя «не так».

«Для всех я была Коленькой, Николаем и Николашей», — рассказала девушка в 2019 году сайту KP.RU.

К совершеннолетию Николай осознал, кем является, и начал путь преображения в Викторию. Она ожидала, что соседи и друзья детства встретят изменения в штыки, но те скорее удивлялись «Коляну» на каблуках и с женской прической.

«Они такие: „Ааа, Колян, что такое?“. Типа, что происходит? „Ты что, угораешь?“ Их реакция меня всегда удивляла: я думала, что буду для них изгоем, буду бояться мимо проходить, чтобы меня не узнавали, но нет», — признавалась Виктория.

Преображение

Виктория мечтала стать из мужчины настоящей женщиной. Но позволить себе орхиэктомию (операцию по удалению яичек — Прим. ред.) не могла — не было денег. Поэтому она приняла решение кастрировать себя прямо дома.

Подробностями самопальной операции она так и не поделилась, но смогла ее пережить и двигаться дальше. Настоящие проблемы начались при поиске работы и попытке сменить документы на женские.

Виктория столкнулась с дискриминацией.

«Ты идешь с внешностью бабы и сиськами устраиваться на работу, а там сидят и хихикают, что им нельзя, им запрещено», — говорила она.

Именно этот рассказ сделал Басаковскую знаменитой в сети — о ней говорили, ее жалели. Она собиралась пройти длительное психиатрическое обследование, после которого ей могли бы сменить пол в документах. Не хватало денег и на желанную гормонотерапию.

5 октября о пропаже Николая Басаковского сообщили в соцсетях Новосибирска. На объявлении красовались девичьи фото. Пока ее искали, Виктория была уже мертва.

По предварительной версии, убил ее бывший молодой человек — полицейский. Его заподозрили в причастности собственные коллеги. Он признался в содеянном из ревности и указал, где закопал тело.

Ранее 5-tv.ru писал про обстоятельства расчленения трансгендера в Петербурге.