В ГИБДД разъяснили штрафы водителям за нарушения на пешеходных переходах

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) РФ направила в региональные подразделения инструкции для стражей порядка по наказанию водителей за нарушения на пешеходных переходах. Соответствующий документ подписан начальником ведомства Михаилом Черниковым, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно правилам дорожного движения, водитель автомобиля при приближении к нерегулируемому переходу обязан пропустить идущего по «зебре» или вступившего на нее пешехода. Данный порядок действует также при повороте транспортного средства на участок дороги, где находится человек. Кроме того, водитель не должен продолжать или начинать движение в случае, если его действия принуждают пешехода изменить свои направление или скорость.

К слову, еще в 2012 году Верховный суд РФ разъяснил порядок действия всех участников движения в сложившейся ситуации. Если траектории машины и пешехода не пересекаются, то автомобилист не обязан предоставлять человеку преимущество. Следовательно, и наказывать при сложившихся условиях водителя не за что.

«Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении», — цитирует издание Михаила Черникова.

В ходе выявления подобных случаев автоинспекторы должны иметь в распоряжении подтверждающие видеозаписи или объяснения пешеходов.

Дополнительное разъяснение было направлено инспекторам ГИБДД с целью выработки единой государственной политики в области безопасности дорожного движения.

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