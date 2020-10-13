Вдова Олега Табакова показала, как актер проводил время в семейном кругу — фото

|
Светлана Шевченко
16

Актриса Марина Зудина опубликовала фотографию покойного Олега Табакова вместе с детьми.

Вдова Олега Табакова показала, как актер проводил время в семейном кругу — фото

Фото: ТАСС / Галкин Николай

Вдова актера выложила фото в Instagram. По геолокации можно предположить, что снимок был сделан в московском городском Гольф Клубе. На фотографии у радостного Табакова на коленях сидит его младшая дочь Маша, а слева от них позирует сын Павел.

Подписчики актрисы восхитились архивной семейной фотографией и выразили свой восторг в комментариях: «чудесные», «любимые», «фото полное любви», «дети-шедевры». Одна из поклонниц отметила, что такие дети — это «плоды любви».

Марина Зудина и Олег Табаков прожили в счастливом браке 24 года, до самой смерти народного артиста. У них родились двое совместных детей. Старшему сыну Павлу 25 лет, младшей Марии — 14.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленная Евгения Петросяна хочет родить от 75-летнего юмориста дочь.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.29
0.27 91.07
0.07
От гороскопа к Гарри Поттеру: как вычислить отличника по постам в соцсетя...

Последние новости

22:00
Обвинение топ-менеджеров СберСтрахования назвали информационным вбросом
22:00
Вдова Олега Табакова показала, как актер проводил время в семейном кругу — фото
21:47
Коммунальщики придумали, как законно попадать в квартиры жильцов-должников
21:36
Красотка-жена Тимура Родригеза собрала овации на отдыхе — фото
21:32
Начальника отдела ГИБДД Нижнего Тагила задержали сотрудники ФСБ
21:25
Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о прокуратуре

Сейчас читают

«Хайп удался»: сын Алибасова считает историю с квартирой Шукшиных спланированной
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок