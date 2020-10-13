Вдова Олега Табакова показала, как актер проводил время в семейном кругу — фото
Актриса Марина Зудина опубликовала фотографию покойного Олега Табакова вместе с детьми.
Фото: ТАСС / Галкин Николай
Вдова актера выложила фото в Instagram. По геолокации можно предположить, что снимок был сделан в московском городском Гольф Клубе. На фотографии у радостного Табакова на коленях сидит его младшая дочь Маша, а слева от них позирует сын Павел.
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Подписчики актрисы восхитились архивной семейной фотографией и выразили свой восторг в комментариях: «чудесные», «любимые», «фото полное любви», «дети-шедевры». Одна из поклонниц отметила, что такие дети — это «плоды любви».
Марина Зудина и Олег Табаков прожили в счастливом браке 24 года, до самой смерти народного артиста. У них родились двое совместных детей. Старшему сыну Павлу 25 лет, младшей Марии — 14.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленная Евгения Петросяна хочет родить от 75-летнего юмориста дочь.
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