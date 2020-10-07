Возлюбленная Петросяна не против родить дочь от 75-летнего юмориста

Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова несколько лет «водили за нос» верных фанатов и не подтверждали свой роман. В сентябре все точки над i наконец расставил сам юморист. Он показал фото своего недавно рожденного наследника Вагана и назвал Брухунову женой.

К молодой маме и возлюбленной звезды «Кривого зеркала» сейчас приковано пристальное внимание общественности. В Instagram-аккаунте фолловеры заваливают ее кучей вопросов, на некоторые из которых Татьяна в последнее время охотно отвечает. Например, она не стала отрицать, что хотела бы родить Петросяну еще и дочь.

«На все воля Божья», — ответила Брухунова с осторожностью.

Instagram @bruhunova

Кроме того, поклонники поинтересовались, какой профессии она бы хотела видеть сына и спрашивали ее советов относительно питания, беременности и родов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Петросяна объяснила, почему назвала сына Ваганом.