«Ощущение дома» — Собчак показала фото нового коттеджа
По завершении строительства телеведущая перевезет в этот дом сына Платона и мужа Константина Богомолова.
Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак показала своим подписчикам в Instagram, как выглядит ее строящийся загородный дом.
«Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке. Быстрее бы новоселье!», — подписала пост Собчак.
Подписчики ведущей оценили экологичные материалы и минималистичный стиль коттеджа. Как рассказывает Starhit.ru, дом возводится из неосаживаемого бруса, с применением технологии нулевого угла и комбинации бруса и каркаса. Его стоимость оценивается в 40 миллионов рублей. В доме будут терраса, бассейн, несколько спален, большая гостиная, баня или финская сауна.
«Ооооочень стильно, экологично и красиво!!! Пример, как можно построить крутой дом! Поздравляю!!!»;
«Крутой, видимо, проект, как у наших соседей финнов. Стильно, со вкусом»;
«Очень впечатляет, видно, что все по последнему слову техники. И в тоже время: все гениальное- просто»;
«Классный. Пусть живет в нем Счастье!» — пишут поклонники Собчак.
По завершении строительства Ксения намерена перевезти за город сына Платона и мужа Константина Богомолова. Она особенно рада тому, что будет иметь возможность начинать день с освежающего заплыва в бассейне. Это также будет полезно для Платона, которого звезда считает отличным пловцом.
Ранее 5-tv.ru публиковал ответ Ксении Собчак на обвинение в порочной связи с создателем «Дома-2».
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