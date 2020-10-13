Телеведущая Ксения Собчак показала своим подписчикам в Instagram, как выглядит ее строящийся загородный дом.

«Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке. Быстрее бы новоселье!», — подписала пост Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики ведущей оценили экологичные материалы и минималистичный стиль коттеджа. Как рассказывает Starhit.ru, дом возводится из неосаживаемого бруса, с применением технологии нулевого угла и комбинации бруса и каркаса. Его стоимость оценивается в 40 миллионов рублей. В доме будут терраса, бассейн, несколько спален, большая гостиная, баня или финская сауна.

«Ооооочень стильно, экологично и красиво!!! Пример, как можно построить крутой дом! Поздравляю!!!»;

«Крутой, видимо, проект, как у наших соседей финнов. Стильно, со вкусом»;

«Очень впечатляет, видно, что все по последнему слову техники. И в тоже время: все гениальное- просто»;

«Классный. Пусть живет в нем Счастье!» — пишут поклонники Собчак.

По завершении строительства Ксения намерена перевезти за город сына Платона и мужа Константина Богомолова. Она особенно рада тому, что будет иметь возможность начинать день с освежающего заплыва в бассейне. Это также будет полезно для Платона, которого звезда считает отличным пловцом.

Ранее 5-tv.ru публиковал ответ Ксении Собчак на обвинение в порочной связи с создателем «Дома-2».