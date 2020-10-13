Бойня в Нижегородской области: 18-летний стрелок был найден в огороде жертвы

Даниилу Монахову, который расстрелял трех человек в Нижегородской области, назначили посмертную психиатрическую экспертизу. Тело убийцы утром на окраине поселка обнаружили оперативники.

У 18-летнего стрелка нашли два охотничьих ружья и патроны. Следователи сейчас выясняют, законно ли было выдано разрешение на оружие.

Что толкнуло молодого человека на столь чудовищное преступление, разбирался Олег Барышев.

Тело Даниила Монахова нашли у забора в тупике частного сектора. Отсюда всего несколько сотен метров до места, где он начал стрелять.

На месте работают криминалисты. Они внимательно изучают улики в надежде разгадать загадку ужасного поступка восемнадцатилетнего студента. И вот жуткая деталь — Монахова нашли мертвым прямо у дома своей жертвы.

«Он лежит у дачного участка того человека которого застрелил в спину. Звали Сергей Напылов. Вот этот его огород».

В это время на улице было много людей. Именно благодаря рассказам очевидцев можно сложить подробную картину того, как произошла трагедия. Вооруженный студент бегал и искал живую мишень. При этом не жалел никого.

Все произошло под окнами трехэтажек. Он поругался со своей бабушкой. Она и стала первой жертвой, а потом шел по дороге и открывал огонь по всем кого видел на своем пути.

В маленьком поселке — все друг друга знают. И сегодня соседи обсуждают — кому и как повезло не встретиться с Даниилом Монаховым. Надежда Фомичева живет в этот самом доме. Она только вернулась с дачного участка.

«Я успела подняться. И вот, минут через 15-ть стала обед греть, и слышу фейерверки. Я в окно-то глянула, батюшки, чего это средь бела дня стреляют. И слышу там крики», — вспоминает события накануне Надежда Фомичева.

В это время Даниил взял на прицел окна в квартиру мамы Надежды Фомичевой Раисы.

Как минимум шесть попаданий и в соседней квартире. Даниил Монахов шел из третьего подъезда в соседний дом и по дороге открыл огонь по окнам второго этажа. Картечь пролетела через всю комнату на уровне человеческого роста и попала в ковер.

Бабушку и отца в поселке знают. Приличная семья — никто ни разу не слышали ни скандала, ни повышенных тонов.

«Он был хороший, с самого рождения. Он сосед. Ничего, ни драк, ничего. Никто к нему не ходил. Совершенно положительный, только больное сердце», — говорит сосед семьи Монаховых Николай Алексеевич.

В итоге Даниил сделал несколько десятков выстрелов — три человека погибли. За жизни еще четверых из-за всех сил уже почти сутки борются врачи. У Монахова был внушительный арсенал — два ружья и почти полсотни патронов. Он умел обращаться с оружием его отец был охотником, часто брал его с собой в лес.

«Он поехал сюда после учебы, вроде как к бабушке на охоту. Он часто ездил на охоту. Они брали лицензию на выстрел какого-то животного».

А месяц назад Даниил получил разрешение и купил собственное ружье. Но как он смог пройти все этапы проверки, в том числе и психологическую экспертизу? Это один из вопросов который сейчас стоит перед следователями. Хотя в техникуме для инвалидов, где учился Монахов, в поведении студента не видел ничего подозрительного.

«Могу охарактеризовать его как спокойного, тактичного человека, на конфликт с преподавателями не шел, всегда вежлив, учтив», — заверяет директор нижегородского училища-интерната Дмитрий Кочин.

Так отвечают все кто знал Даниила и его семью. никто не может понять как вежливый и тактичный студент превратился в безжалостного убийцу.